Зыков Степан Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗыков Степан Федорович

Зыков Степан Федорович

Место рождения

Березовка, Березовский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Зыков Федор Михайлович

Мать: не указана

Березовка, Березовский муниципальный район, Красноярский край
https://disk.yandex.ru/d/nfh7u9X3uti7ww/350-2-1604%201762-1764%2000338.JPG https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1763-3-ревизия#h.xi7x8gpos4x3
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Авдотья Давыдовна

Место жительства
1745
Березовка, Березовский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анцыфорова (Зыкова) Вера Степановна

Мать ребёнка: Зыкова Авдотья Давыдовна

Березовка, Березовский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1763-3-ревизия#h.xi7x8gpos4x3
Рождение ребёнка
1761

Сын: Зыков Филипп Степанович

Мать ребёнка: Зыкова Авдотья Давыдовна

Березовка, Березовский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1763-3-ревизия#h.xi7x8gpos4x3
Место жительства
1763
Березовка, Березовский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.