Зыков Степан Федорович
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Зыков Федор Михайлович
Мать: не указана
https://disk.yandex.ru/d/nfh7u9X3uti7ww/350-2-1604%201762-1764%2000338.JPG https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1763-3-ревизия#h.xi7x8gpos4x3
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Авдотья Давыдовна
Место жительства
1745
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анцыфорова (Зыкова) Вера Степановна
Мать ребёнка: Зыкова Авдотья Давыдовна
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1763-3-ревизия#h.xi7x8gpos4x3
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Зыкова Авдотья Давыдовна
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1763-3-ревизия#h.xi7x8gpos4x3
Место жительства
1763
Смерть
Неизвестно