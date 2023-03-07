Знаменский Григорий Никандрович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти05.09.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Гужева Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Знаменская Матрена Николаевна
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Знаменская Матрена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
05.09.1962
Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область