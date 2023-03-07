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Знаменский Григорий Никандрович

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Место рождения

Гаврилово, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

05.09.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Гаврилово, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Гужева Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Знаменская Матрена Николаевна

Малое Мамлеево, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Знаменская Матрена Николаевна

Малое Мамлеево, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Знаменская Матрена Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Малое Мамлеево, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
священник
Смерть
05.09.1962
Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
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