Чернакова (--) Анна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернаков Игнатий
Рождение ребёнка
1919
Сын: Чернаков Григорий Игнатьевич
Отец ребёнка: Чернаков Игнатий
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно