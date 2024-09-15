Чернакова (--) Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернакова (--) Анна Антоновна

Чернакова (--) Анна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернаков Игнатий

Рождение ребёнка
1919

Сын: Чернаков Григорий Игнатьевич

Отец ребёнка: Чернаков Игнатий

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.