Тертычный Виктор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тертычный Виктор Григорьевич

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Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

02.10.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1936

Отец: Тертычный Григорий Михайлович

Мать: Тертычная Нина Ильинична

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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