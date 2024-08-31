Лукша Магдалена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лукша Михаил (Михалюк) Мацеев он же Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Ломоть (Лукша) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Лукша Михаил (Михалюк) Мацеев он же Матвеев
Горани, Сморгонский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно