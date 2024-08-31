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Лукша Магдалена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1817 и 1822 г.р.

Дети

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукша Иван (Ян) Михалов

Отец ребёнка: Лукша Михаил (Михалюк) Мацеев он же Матвеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукша Михаил (Михалюк) Мацеев он же Матвеев

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Ломоть (Лукша) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Лукша Михаил (Михалюк) Мацеев он же Матвеев

Горани, Сморгонский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно

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