Холод Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холод Иван

Место рождения

Украинская ССР, Харьковская обл., Валковский р-н, с. Спенеково

Дата рождения

10.03.1908

Дата смерти

02.11.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1908

Отец: Холод Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Холод (Сиренко) Прасковья

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Холод (Сиренко) Прасковья

Смерть
02.11.1980

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