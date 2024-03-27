Холод Иван
Место рожденияУкраинская ССР, Харьковская обл., Валковский р-н, с. Спенеково
Дата рождения10.03.1908
Дата смерти02.11.1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1908
Отец: Холод Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Холод (Сиренко) Прасковья
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Холод (Сиренко) Прасковья
Смерть
02.11.1980