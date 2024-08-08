Панкратьева (Садовник) Наталия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратьева (Садовник) Наталия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянская жена
Место жительства
Неизвестно
Подгурье, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads
Бракосочетание
09.01.1904

Муж: Панкратьев Иван

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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