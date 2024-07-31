Шпилева (Спесивцева) Матрена Ивановна
Место рожденияд. Сергиева, Фатежского уезда
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шпилев Герасим
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шпилев Максим
Отец ребёнка: Шпилев Герасим
Рождение ребёнка
21.04.1910
Сын: Шпилев Василий
Отец ребёнка: Шпилев Герасим
Рождение ребёнка
20.02.1912
Дочь: (Шпилева) Евдокия
Отец ребёнка: Шпилев Герасим
Рождение ребёнка
20.09.1914
Сын: Шпилев Дмитрий
Отец ребёнка: Шпилев Герасим
Смерть
Неизвестно