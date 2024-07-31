Шпилева (Спесивцева) Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпилева (Спесивцева) Матрена Ивановна

Место рождения

д. Сергиева, Фатежского уезда

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шпилев Герасим

Рождение ребёнка
1909

Сын: Шпилев Максим

Отец ребёнка: Шпилев Герасим

Рождение ребёнка
21.04.1910

Сын: Шпилев Василий

Отец ребёнка: Шпилев Герасим

Рождение ребёнка
20.02.1912

Дочь: (Шпилева) Евдокия

Отец ребёнка: Шпилев Герасим

Рождение ребёнка
20.09.1914

Сын: Шпилев Дмитрий

Отец ребёнка: Шпилев Герасим

Смерть
Неизвестно

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