Коростелев Георгийй Петрович
Место рожденияКазахская ССР< Кокчетавский обл Кагарандинская Обл
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коростелев ПЁТР День
Мать: не указана
Казахская ССР< Кокчетавский обл Кагарандинская Обл
Рождение ребёнка
1955
Сын: Коростелев Сергей Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Казахская ССР< ст.Мулалы. Талдыкорган
Смерть
Неизвестно