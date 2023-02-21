Коростелев Георгийй Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коростелев Георгийй Петрович

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Место рождения

Казахская ССР< Кокчетавский обл Кагарандинская Обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коростелев ПЁТР День

Мать: не указана

Казахская ССР< Кокчетавский обл Кагарандинская Обл
Рождение ребёнка
1955

Сын: Коростелев Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Казахская ССР< ст.Мулалы. Талдыкорган
Смерть
Неизвестно
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