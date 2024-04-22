Алексей Федотов
Место рождения
Дата рождения12.03.1887 ст.
Дата смерти01.05.1887 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1887 ст.
Отец: Федот Титов
Мать: Титова Евдокия Степанова
Крещение
13.03.1887 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Ольга Титова Сладкова (Титова)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.05.1887 ст.
Причина смерти: от колотья
Похороны
02.05.1887 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя