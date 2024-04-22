Алексей Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей Федотов

Алексей Федотов

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

12.03.1887 ст.

Дата смерти

01.05.1887 ст.

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

Около 1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1887 ст.

Отец: Федот Титов

Мать: Титова Евдокия Степанова

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
13.03.1887 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Ольга Титова Сладкова (Титова)
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
01.05.1887 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от колотья
Похороны
02.05.1887 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close