(Тарасенко) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тарасенко) Любовь Ивановна

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Место рождения

Орловка, Кыргызстан

Дата рождения

29.03.1957

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1957

Отец: Тарасенко Иван Сергеевич

Мать: Тарасенко Мария Андреевна

Орловка, Кыргызстан
Бракосочетание
24.02.1979

Муж: Семко Александр Яковлевич

Орловка, Кыргызстан
Рождение ребёнка
08.12.1980

Сын: Семко Владимир Александрович

Отец ребёнка: Семко Александр Яковлевич

Орловка
Рождение ребёнка
05.07.1983

Сын: Семко Андрей Александрович

Отец ребёнка: Семко Александр Яковлевич

Орловка, Кыргызстан
Образование
Неизвестно
средне-техническое
Место жительства
Неизвестно
г. Тимашевск, мкр. Садовод, 4/4
Место жительства
Неизвестно
Киргизская ССР, пгт. Орловка, ул.Правды 27/7
переезд в г. Тимашевск, Краснодарского края
Место жительства
Неизвестно
Киргизская ССР, Кеминский р-он, пгт. Орловка, ул. Мира 32
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