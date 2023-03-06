(Тарасенко) Любовь Ивановна
Место рожденияОрловка, Кыргызстан
Дата рождения29.03.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1957
Орловка, Кыргызстан
Бракосочетание
24.02.1979
Орловка, Кыргызстан
Рождение ребёнка
08.12.1980
Сын: Семко Владимир Александрович
Отец ребёнка: Семко Александр Яковлевич
Орловка
Рождение ребёнка
05.07.1983
Сын: Семко Андрей Александрович
Отец ребёнка: Семко Александр Яковлевич
Орловка, Кыргызстан
Образование
Неизвестно
средне-техническое
Место жительства
Неизвестно
г. Тимашевск, мкр. Садовод, 4/4
Место жительства
Неизвестно
Киргизская ССР, пгт. Орловка, ул.Правды 27/7
переезд в г. Тимашевск, Краснодарского края
Место жительства
Неизвестно
Киргизская ССР, Кеминский р-он, пгт. Орловка, ул. Мира 32