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Куранова Анна Акимовна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.09.1917 ст.

Дата смерти

30.10.1917 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1876 г.р.

Мать

Вычислено 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1917 ст.

Отец: Куранов Аким Иванович

Мать: Куранова Раиса Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Григорий Семенович Афонин и казачка Пелагия Васильевна Баранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-94 файл 60 номер 103
Смерть
30.10.1917 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от оспы в возрасте 2 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-96 файл 54 номер 129
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