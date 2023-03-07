Куранова Анна Акимовна
Место рождения
Дата рождения01.09.1917 ст.
Дата смерти30.10.1917 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1917 ст.
Отец: Куранов Аким Иванович
Мать: Куранова Раиса Ивановна
Восприемники: мещанин Григорий Семенович Афонин и казачка Пелагия Васильевна Баранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-94 файл 60 номер 103
Смерть
30.10.1917 ст.
Умерла от оспы в возрасте 2 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-96 файл 54 номер 129