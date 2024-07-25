Параскева Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1807 г.р.
1810 г.р.
1814 г.р.
1818 г.р.
1821 г.р.
1823 г.р.

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1807

Сын: Петр

Отец ребёнка: Витько Василий Федорович

Рождение ребёнка
19.04.1810

Сын: Витько Иван Васильевич

Отец ребёнка: Витько Василий Федорович

Рождение ребёнка
08.09.1814

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Витько Василий Федорович

Рождение ребёнка
03.02.1818

Сын: Георгий

Отец ребёнка: Витько Василий Федорович

Рождение ребёнка
11.12.1821

Сын: Филипп

Отец ребёнка: Витько Василий Федорович

Рождение ребёнка
17.12.1823

Сын: Даниил

Отец ребёнка: Витько Василий Федорович

Смерть
Неизвестно

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