Параскева Федоровна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1807
Сын: Петр
Отец ребёнка: Витько Василий Федорович
Рождение ребёнка
19.04.1810
Отец ребёнка: Витько Василий Федорович
Рождение ребёнка
08.09.1814
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Витько Василий Федорович
Рождение ребёнка
03.02.1818
Сын: Георгий
Отец ребёнка: Витько Василий Федорович
Рождение ребёнка
11.12.1821
Сын: Филипп
Отец ребёнка: Витько Василий Федорович
Рождение ребёнка
17.12.1823
Сын: Даниил
Отец ребёнка: Витько Василий Федорович
Смерть
Неизвестно