Мальцева -- Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева -- Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Василий

Рождение ребёнка
14.10.1830

Дочь: Мальцева Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Мальцев Василий

Землянуха, Славгородский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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