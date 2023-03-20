Юрков Лазарь Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 26.08.1891
Сын: Юрков Александр Лазаревич
Мать ребёнка: Юркова Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Юрков Алексей
Мать ребёнка: Юркова Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
18.06.1897
Сын: Юрков Владимир
Мать ребёнка: Юркова Федосья Васильевна
Зибаровка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.07.1900
Дочь: Кириллова Надежда
Мать ребёнка: Юркова Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
30.07.1903
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Юркова Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
06.07.1907
Дочь: Опаринова Ольга
Мать ребёнка: Юркова Федосья Васильевна
Смерть
Неизвестно