Юрков Лазарь Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрков Лазарь Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 26.08.1891

Сын: Юрков Александр Лазаревич

Мать ребёнка: Юркова Федосья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1894

Сын: Юрков Алексей

Мать ребёнка: Юркова Федосья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.06.1897

Сын: Юрков Владимир

Мать ребёнка: Юркова Федосья Васильевна

Зибаровка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.07.1900

Дочь: Кириллова Надежда

Мать ребёнка: Юркова Федосья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.07.1903

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Юркова Федосья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.07.1907

Дочь: Опаринова Ольга

Мать ребёнка: Юркова Федосья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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