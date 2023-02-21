Николаева Фирдиня Фарагатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1995
Дочь: Николаева Алина Радиковна
Отец ребёнка: Николаев Радик Юриевич
Рождение ребёнка
20.08.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николаев Радик Юриевич
Бракосочетание
Неизвестно