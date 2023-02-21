Николаева Фирдиня Фарагатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева Фирдиня Фарагатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1967 г.р.

Дети

1995 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1995

Дочь: Николаева Алина Радиковна

Отец ребёнка: Николаев Радик Юриевич

Рождение ребёнка
20.08.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Радик Юриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Радик Юриевич

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