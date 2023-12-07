Дауркин ?
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валерий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно