Наумов Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1900
Дата смерти1944
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1900
Отец: Наумов Павел Макарович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Наумов Владимиров Иванович
Мать ребёнка: Наумова Анфиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.09.1928
Мать ребёнка: Наумова Анфиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Наумов Юрий Иванович
Мать ребёнка: Наумова Анфиса Тимофеевна
Смерть
1944