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Наумов Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1900

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1900

Отец: Наумов Павел Макарович

Мать: Наумова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Наумов Владимиров Иванович

Мать ребёнка: Наумова Анфиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.09.1928

Сын: Наумов Роберт Иванович

Мать ребёнка: Наумова Анфиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Наумов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Наумова Анфиса Тимофеевна

Смерть
1944
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