Филлипс Марк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филлипс Марк

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Питер Уильям Гарсайд Филлипс

Мать: Энн Патриция Тиаркс

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пфлюгер Сэнди

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стефани

Мать ребёнка: Пфлюгер Сэнди

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фелисити

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филлипс Зара

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филлипс Питер

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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