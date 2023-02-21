Филлипс Марк
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Питер Уильям Гарсайд Филлипс
Мать: Энн Патриция Тиаркс
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пфлюгер Сэнди
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стефани
Мать ребёнка: Пфлюгер Сэнди
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фелисити
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филлипс Зара
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филлипс Питер
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана