Бородин Фатей Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородин Фатей Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1891

Дочь: Дегтяренко Наталья Фатеева

Мать ребёнка: Бородина Настасия Прохоровна

Безодное, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Смерть
1920
Днепр, Дніпропетровська область
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