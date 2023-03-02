Бородин Фатей Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1891
Дочь: Дегтяренко Наталья Фатеева
Мать ребёнка: Бородина Настасия Прохоровна
Безодное, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Смерть
1920
Днепр, Дніпропетровська область