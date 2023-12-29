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Жоров Роман Минов

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

1835

Дата смерти

24.09.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жоров Исаак/Исаакий Романов

Мать ребёнка: Жорова Харитина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жорова Харитина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жорова Ксения Стефанова

Место жительства
Неизвестно
Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
18.07.1871

Сын: Жоров Илия Романов

Мать ребёнка: Жорова Ксения Стефанова

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
01.11.1875

Сын: Жоров Косма Романов

Мать ребёнка: Жорова Харитина Иванова

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Жорова) Параскевия Романова

Мать ребёнка: Жорова Харитина Иванова

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
14.02.1884

Сын: Жоров Онисим Романов

Мать ребёнка: Жорова Харитина Иванова

Рождение ребёнка
1888

Сын: Жоров Исидор Романов

Мать ребёнка: Жорова Харитина Иванова

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
11.01.1893

Дочь: (Жорова) Ксения Романова

Мать ребёнка: Жорова Харитина Иванова

Очкино, Сумська область
Смерть
24.09.1909
Причина смерти: от водяной болезни

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