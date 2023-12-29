Жоров Роман Минов
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти24.09.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жоров Исаак/Исаакий Романов
Мать ребёнка: Жорова Харитина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жорова Харитина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жорова Ксения Стефанова
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1871
Сын: Жоров Илия Романов
Мать ребёнка: Жорова Ксения Стефанова
Рождение ребёнка
01.11.1875
Сын: Жоров Косма Романов
Мать ребёнка: Жорова Харитина Иванова
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Жорова) Параскевия Романова
Мать ребёнка: Жорова Харитина Иванова
Рождение ребёнка
14.02.1884
Сын: Жоров Онисим Романов
Мать ребёнка: Жорова Харитина Иванова
Рождение ребёнка
1888
Сын: Жоров Исидор Романов
Мать ребёнка: Жорова Харитина Иванова
Рождение ребёнка
11.01.1893
Дочь: (Жорова) Ксения Романова
Мать ребёнка: Жорова Харитина Иванова
Смерть
24.09.1909
Причина смерти: от водяной болезни