Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Антонович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Акилина Семеновна

Отец ребёнка: Семен Антонович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Алексей Семенович

Отец ребёнка: Семен Антонович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Назар Семенович

Отец ребёнка: Семен Антонович

Смерть
Неизвестно

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