Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Антонович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Акилина Семеновна
Отец ребёнка: Семен Антонович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Алексей Семенович
Отец ребёнка: Семен Антонович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Назар Семенович
Отец ребёнка: Семен Антонович
Смерть
Неизвестно