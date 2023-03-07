Лозовенко ? Никита Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лозовой Михаил Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1840
Сын: Лозовенко Климент Никитович
Мать ребёнка: Лозовенко Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
22.07.1842
Дочь: Мария Никитовна
Мать ребёнка: Лозовенко Анна Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно