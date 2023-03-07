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Лозовенко ? Никита Михайлович

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Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лозовой Михаил Иванович

Мать: не указана

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
22.01.1840

Сын: Лозовенко Климент Никитович

Мать ребёнка: Лозовенко Анна Гавриловна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
22.07.1842

Дочь: Мария Никитовна

Мать ребёнка: Лозовенко Анна Гавриловна

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лозовенко Анна Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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