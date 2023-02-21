Масеев Рамиль Ирфанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1994
Отец: Масеев Ирфан Исмаилович
Мать: Масеева Римма Рафатьовна
Бракосочетание
14.08.2021
Жена: Масеева Ирина Юрьевна
Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.10.2021
Мать ребёнка: Масеева Ирина Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Масеева Ирина Юрьевна