Масеев Рамиль Ирфанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масеев Рамиль Ирфанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1994

Отец: Масеев Ирфан Исмаилович

Мать: Масеева Римма Рафатьовна

Бракосочетание
14.08.2021

Жена: Масеева Ирина Юрьевна

Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.10.2021

Сын: Масеев Ильяс Рамильевич

Мать ребёнка: Масеева Ирина Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масеева Ирина Юрьевна

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