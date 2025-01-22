Калугин Федор Федорович
мужской, родился 26.10.1926
умер 1984
Супруги
Юрьева (Валуева) Мария Пудовна03.11.1917 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1954
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.03.1956
Рождение ребёнка
16.08.1957
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1984