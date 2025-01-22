Калугин Федор Федорович 26.10.1926 — найти родственников по фамилии на Familio

Калугин Федор Федорович

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился 26.10.1926

умер 1984

Супруги
Юрьева (Валуева) Мария Пудовна03.11.1917 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрьева (Валуева) Мария Пудовна

Рождение ребёнка
01.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрьева (Валуева) Мария Пудовна

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
10.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрьева (Валуева) Мария Пудовна

Рождение ребёнка
16.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрьева (Валуева) Мария Пудовна

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Смерть
1984

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