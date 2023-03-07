Астраханцова Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1797 ст.
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Сиклитикия Григорьева
Отец ребёнка: Астраханцов Григорий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Астраханцов Филипп Григорьев
Отец ребёнка: Астраханцов Григорий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Елена Григорьева
Отец ребёнка: Астраханцов Григорий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Астраханцов Петр Григорьев
Отец ребёнка: Астраханцов Григорий Федоров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812