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Астраханцова Екатерина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1797 ст.

Муж: Астраханцов Григорий Федоров

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Сиклитикия Григорьева

Отец ребёнка: Астраханцов Григорий Федоров

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Астраханцов Филипп Григорьев

Отец ребёнка: Астраханцов Григорий Федоров

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Елена Григорьева

Отец ребёнка: Астраханцов Григорий Федоров

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Астраханцов Петр Григорьев

Отец ребёнка: Астраханцов Григорий Федоров

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1812
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