Иоанн Артамонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.08.1777
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Стефановна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Екатерина Иоанновна
Мать ребёнка: Васса Стефановна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Степан Иоаннович
Мать ребёнка: Васса Стефановна
Смерть
25.08.1777