Иоанн Артамонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИоанн Артамонович

Иоанн Артамонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.08.1777

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1755 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Стефановна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Екатерина Иоанновна

Мать ребёнка: Васса Стефановна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Степан Иоаннович

Мать ребёнка: Васса Стефановна

Смерть
25.08.1777

Мы используем куки для улучшения работы сайта.