Пашинян Сусанна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пашинян) Седа
Отец ребёнка: Пашинян Амаяк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пашинян) Роза
Отец ребёнка: Пашинян Амаяк
Рождение ребёнка
19.02.1933
Отец ребёнка: Пашинян Амаяк
Смерть
Неизвестно