Дорофеев Терентий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти11.06.1940
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Дорофеев Сергей
Рождение ребёнка
01.10.1914
Сын: Дорофеев Андрей Терентьевич
Мать ребёнка: Дорофеева Василиса Минаемна
Нижний Суэтук, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
11.06.1940
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
жил и работал в Ушаково Амурской области Шимановского района, умер от ожегов в больнице Благовещенска