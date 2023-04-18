Дорофеев Терентий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеев Терентий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

11.06.1940

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Дорофеев Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1914

Сын: Дорофеев Андрей Терентьевич

Мать ребёнка: Дорофеева Василиса Минаемна

Нижний Суэтук, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
11.06.1940
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
жил и работал в Ушаково Амурской области Шимановского района, умер от ожегов в больнице Благовещенска
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