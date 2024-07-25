Наталья Савиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Федосьевна
Отец ребёнка: Федосей Алексеевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Режунов\\Лебедев Аристарх Федосьевич
Отец ребёнка: Федосей Алексеевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Дарья Федосеевна
Отец ребёнка: Федосей Алексеевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Пантелей Федосеевич
Отец ребёнка: Федосей Алексеевич
Смерть
Неизвестно