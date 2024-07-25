Наталья Савиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Савиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Федосьевна

Отец ребёнка: Федосей Алексеевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Режунов\\Лебедев Аристарх Федосьевич

Отец ребёнка: Федосей Алексеевич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Дарья Федосеевна

Отец ребёнка: Федосей Алексеевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Пантелей Федосеевич

Отец ребёнка: Федосей Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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