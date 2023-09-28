Ионов Владимир Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1976
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1998
Дочь: Ионова Ангелина Владимировна
Мать ребёнка: Ионова (Шемякина) Марина Васильевна
Рождение ребёнка
20.07.2003
Мать ребёнка: Ионова (Шемякина) Марина Васильевна
Рождение ребёнка
14.02.2005
Мать ребёнка: Ионова (Шемякина) Марина Васильевна