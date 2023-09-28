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Ионов Владимир Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1976

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1976

Отец: Ионов Евгений Сергеевич

Мать: Ионова (Лукьянова) Мария Аркадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ионова (Шемякина) Марина Васильевна

Рождение ребёнка
17.09.1998

Дочь: Ионова Ангелина Владимировна

Мать ребёнка: Ионова (Шемякина) Марина Васильевна

Рождение ребёнка
20.07.2003

Сын: Ионов Олег Владимирович

Мать ребёнка: Ионова (Шемякина) Марина Васильевна

Рождение ребёнка
14.02.2005

Сын: Ионов Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Ионова (Шемякина) Марина Васильевна

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