(Баранова) Стефанида Карповна
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Баранов Карп Павлович
Мать: Татьяна Степановна
Бракосочетание
07.02.1777
Муж: Щербинин Галактион
Рождение ребёнка
1782
Сын: Щербинин Лазарь
Отец ребёнка: Щербинин Галактион
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Щербинин Галактион
Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно