(Баранова) Стефанида Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Баранова) Стефанида Карповна

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Место рождения

Ключевская, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Баранов Карп Павлович

Мать: Татьяна Степановна

Ключевская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
07.02.1777

Муж: Щербинин Галактион

Рождение ребёнка
1782

Сын: Щербинин Лазарь

Отец ребёнка: Щербинин Галактион

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Щербинин Галактион

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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