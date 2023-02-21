Пошкус Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПошкус Роман

Пошкус Роман

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1939

Пол

Мужской

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Родился в Литве
Бракосочетание
Около 1959

Жена: Ермолаева Пошкене Нина Васильевна

Рождение ребёнка
28.08.1960

Дочь: Кубанская Раиса Романовна

Мать ребёнка: Ермолаева Пошкене Нина Васильевна

Славянское, Полесский, Калининградская область
Развод
С 1961 по 1968

Жена: Ермолаева Пошкене Нина Васильевна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Военная служба
Около 1962
Остался служить на сверхсрочную. В/ч 36945
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close