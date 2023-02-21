Пошкус Роман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился в Литве
Бракосочетание
Около 1959
Рождение ребёнка
28.08.1960
Дочь: Кубанская Раиса Романовна
Мать ребёнка: Ермолаева Пошкене Нина Васильевна
Славянское, Полесский, Калининградская область
Развод
С 1961 по 1968
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Военная служба
Около 1962
Остался служить на сверхсрочную. В/ч 36945