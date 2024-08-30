Бесова Софья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бесова Софья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бесов Яков

Рождение ребёнка
1898

Сын: Бесов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Бесов Яков

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Бесова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Бесов Яков

Рождение ребёнка
04.03.1909

Дочь: Чуркина Кира Яковлевна

Отец ребёнка: Бесов Яков

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Данчина Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Бесов Яков

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