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Киселёв Михаил Васильевич

Место рождения

Яковлево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Яковлево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
29.10.1889 ст.

Жена: Киселёва (Рогозина) Елена Никаноровна

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Христорождественская церковь (православие)
Рождение ребёнка
28.12.1905 ст.

Сын: Киселёв Иван Васильевич

Мать ребёнка: Киселёва (Рогозина) Елена Никаноровна

Яковлево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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