Киселёв Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1889 ст.
Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Христорождественская церковь (православие)
Рождение ребёнка
28.12.1905 ст.
Мать ребёнка: Киселёва (Рогозина) Елена Никаноровна
Смерть
Неизвестно