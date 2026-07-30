Иванов Алексей Исидорович
мужской, родился Неизвестно, Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
умер Неизвестно
ОтецИванов Исидор Иванович1819 г.р.
Супруги
(Зюркалова) Анна Павловна25.03.1856 ст. г.р.
Дети
Иванов Егор (Георгий)1881 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Исидор Иванович
Мать: не указана
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: (Зюркалова) Анна Павловна
Быкова, Тюменский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно