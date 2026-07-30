Иванов Алексей Исидорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Алексей Исидорович

Автор
ПП
Постовалов П.

мужской, родился Неизвестно, Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

умер Неизвестно

Отец
Иванов Исидор Иванович1819 г.р.
Супруги
(Зюркалова) Анна Павловна25.03.1856 ст. г.р.
Дети
Иванов Егор (Георгий)1881 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Исидор Иванович

Мать: не указана

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Зюркалова) Анна Павловна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Иванов Егор (Георгий)

Мать ребёнка: (Зюркалова) Анна Павловна

Быкова, Тюменский округ, Уральская область

деревня Быкова

Смерть
Неизвестно

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