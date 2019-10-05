Радченко Виктор Николаевич 05.10.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРадченко Виктор Николаевич

Радченко Виктор Николаевич

avatar

Место рождения

Ленинакан Армения

Дата рождения

05.10.1937

Дата смерти

19.08.2014

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1937

Отец: Радченко Николай Иванович

Мать: Василиса Антоновна Радченко

Ленинакан Армения
Бракосочетание
07.11.1964

Жена: Радченко (Макарова) Лариса Георгиевна

Рождение ребёнка
08.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Радченко (Макарова) Лариса Георгиевна

Кингисепп, Россия
Рождение ребёнка
11.01.1970

Сын: Радченко Эдуард Викторович

Мать ребёнка: Радченко (Макарова) Лариса Георгиевна

Кингисепп
Смерть
19.08.2014
Санкт-Петербург
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Северное кладбище

Мы используем куки для улучшения работы сайта.