Радченко Виктор Николаевич
Место рожденияЛенинакан Армения
Дата рождения05.10.1937
Дата смерти19.08.2014
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1937
Ленинакан Армения
Бракосочетание
07.11.1964
Рождение ребёнка
08.06.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Радченко (Макарова) Лариса Георгиевна
Кингисепп, Россия
Рождение ребёнка
11.01.1970
Сын: Радченко Эдуард Викторович
Мать ребёнка: Радченко (Макарова) Лариса Георгиевна
Кингисепп
Смерть
19.08.2014
Санкт-Петербург
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Северное кладбище