Дорошенко Федор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошенко Федор Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.2003

Отец: не указан

Мать: Дорошенко Елена Викторовна

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