Шачков Мина Якимович 1793 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шачков Мина Якимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Шачков Яким Максимович

Мать: Шачкова Ирина Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шачкова Марфа Саввинова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шачкова Ирина Минична

Мать ребёнка: Шачкова Марфа Саввинова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Шачков Григорий Минов

Мать ребёнка: Шачкова Марфа Саввинова

Рождение ребёнка
Между 1823 и 1824

Сын: Шачков Петр Минов

Мать ребёнка: Шачкова Марфа Саввинова

Рождение ребёнка
1831

Сын: Шачков Яков Минин

Мать ребёнка: Шачкова Марфа Саввинова

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Шачкова Соломея Минина

Мать ребёнка: Шачкова Марфа Саввинова

Смерть
Неизвестно

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