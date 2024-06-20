Шачков Мина Якимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Шачков Яким Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шачкова Марфа Саввинова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шачкова Ирина Минична
Мать ребёнка: Шачкова Марфа Саввинова
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Шачкова Марфа Саввинова
Рождение ребёнка
Между 1823 и 1824
Сын: Шачков Петр Минов
Мать ребёнка: Шачкова Марфа Саввинова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Шачков Яков Минин
Мать ребёнка: Шачкова Марфа Саввинова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Шачкова Соломея Минина
Мать ребёнка: Шачкова Марфа Саввинова
Смерть
Неизвестно