Мозалев Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мозалев Александр Петрович

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Место рождения

Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Образование
Неизвестно
Витебск, Витебская область
Витебскоме художественное училище
Работа или профессия
Неизвестно
заведующий избой-читальней
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