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Мозалев Александр Петрович
Мозалев Александр Петрович
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Место рождения
Рудня
, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Дата рождения
1910
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рудня
, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Образование
Неизвестно
Витебск
, Витебская область
Витебскоме художественное училище
Работа или профессия
Неизвестно
заведующий избой-читальней
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