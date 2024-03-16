Куляшова Светлана Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куляшов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ильин Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина Маргарита Максимовна
Отец ребёнка: Ильин Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина Анна Максимовна
Отец ребёнка: Ильин Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильин Максим