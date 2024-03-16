Куляшова Светлана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куляшова Светлана Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куляшов Сергей

Мать: Медведева Ирина Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Степан Максимович

Отец ребёнка: Ильин Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Маргарита Максимовна

Отец ребёнка: Ильин Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Анна Максимовна

Отец ребёнка: Ильин Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Максим

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