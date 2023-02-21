Анучина Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1904
Дата смерти25.01.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1933
Сын: Анучин Геннадий Андрианович
Отец ребёнка: Ефимов Андриан Михайлович
Рождение ребёнка
20.04.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефимов Андриан Михайлович
Смерть
25.01.1992