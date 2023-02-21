Анучина Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анучина Александра Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1904

Дата смерти

25.01.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1933

Сын: Анучин Геннадий Андрианович

Отец ребёнка: Ефимов Андриан Михайлович

Рождение ребёнка
20.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефимов Андриан Михайлович

Смерть
25.01.1992
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