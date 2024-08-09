Гуркин Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуркина Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Гуркина (Ефремова) Галина Петровна
Бракосочетание
31.01.1969
Рождение ребёнка
08.11.1969
Сын: Гуркин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Гуркина (Ефремова) Галина Петровна
Саратов, город Саратов, Саратовская область