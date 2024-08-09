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Гуркин Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуркина Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Гуркина (Ефремова) Галина Петровна

Бракосочетание
31.01.1969

Жена: Гуркина (Ефремова) Галина Петровна

Рождение ребёнка
08.11.1969

Сын: Гуркин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Гуркина (Ефремова) Галина Петровна

Саратов, город Саратов, Саратовская область

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