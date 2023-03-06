Козина Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козина Елена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1881

Сын: Козин Михаил Антонович

Отец ребёнка: Козин Антон Евфимович

Бештановка, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1884

Сын: Козин Федор Антонович

Отец ребёнка: Козин Антон Евфимович

Бештановка, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.09.1889

Сын: Козин Иван Антонович

Отец ребёнка: Козин Антон Евфимович

Бештановка, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1891

Дочь: Матрена Антоновна

Отец ребёнка: Козин Антон Евфимович

Бештановка, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Феодосия Антоновна

Отец ребёнка: Козин Антон Евфимович

Бештановка, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козин Дмитрий Антонович

Отец ребёнка: Козин Антон Евфимович

Бештановка, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козин Антон Евфимович

Место жительства
Неизвестно
Бештановка, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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