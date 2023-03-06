Козина Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1881
Отец ребёнка: Козин Антон Евфимович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Козин Антон Евфимович
Рождение ребёнка
09.09.1889
Сын: Козин Иван Антонович
Отец ребёнка: Козин Антон Евфимович
Рождение ребёнка
20.03.1891
Дочь: Матрена Антоновна
Отец ребёнка: Козин Антон Евфимович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Феодосия Антоновна
Отец ребёнка: Козин Антон Евфимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козин Антон Евфимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно