Матрена Авраамова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: Авраам Васильев
Мать: Лукерья Егорова
Бракосочетание
11.02.1788 ст.
Муж: Егор Васильев
Рождение ребёнка
10.08.1789 ст.
Дочь: Васса Егорова
Отец ребёнка: Егор Васильев
Рождение ребёнка
23.10.1790 ст.
Дочь: Зиновия Егорова
Отец ребёнка: Егор Васильев
Рождение ребёнка
13.08.1794 ст.
Сын: Фрол Егоров
Отец ребёнка: Егор Васильев
Рождение ребёнка
21.11.1796 ст.
Дочь: Варвара Егорова
Отец ребёнка: Егор Васильев
Рождение ребёнка
05.12.1798 ст.
Дочь: Анна Егорова
Отец ребёнка: Егор Васильев
Рождение ребёнка
04.09.1802 ст.
Дочь: Федора Егорова
Отец ребёнка: Егор Васильев
Смерть
Неизвестно