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Матрена Авраамова

Место рождения

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1732 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Авраам Васильев

Мать: Лукерья Егорова

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.02.1788 ст.

Муж: Егор Васильев

Большая Кульга, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.08.1789 ст.

Дочь: Васса Егорова

Отец ребёнка: Егор Васильев

Большая Кульга, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.10.1790 ст.

Дочь: Зиновия Егорова

Отец ребёнка: Егор Васильев

Большая Кульга, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.08.1794 ст.

Сын: Фрол Егоров

Отец ребёнка: Егор Васильев

Большая Кульга, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.11.1796 ст.

Дочь: Варвара Егорова

Отец ребёнка: Егор Васильев

Большая Кульга, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.12.1798 ст.

Дочь: Анна Егорова

Отец ребёнка: Егор Васильев

Большая Кульга, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.09.1802 ст.

Дочь: Федора Егорова

Отец ребёнка: Егор Васильев

Большая Кульга, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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