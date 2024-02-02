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Мухамбетов Фазыл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1950

Сын: Мухамбетов Александр Фазылович

Мать ребёнка: Мухамбетова Раиса Григорьевна

Атырау, Гурьевское уездное управление, Уральская область
Рождение ребёнка
22.11.1961

Сын: Мухамбетов Мурат Фазылович

Мать ребёнка: Мухамбетова Раиса Григорьевна

Атырау, Гурьевское уездное управление, Уральская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухамбетова Раиса Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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