Мухамбетов Фазыл
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.01.1950
Сын: Мухамбетов Александр Фазылович
Мать ребёнка: Мухамбетова Раиса Григорьевна
Рождение ребёнка
22.11.1961
Сын: Мухамбетов Мурат Фазылович
Мать ребёнка: Мухамбетова Раиса Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно