Казин Федор Нилович
Место рождения
Дата рождения14.07.1857
Дата смерти02.03.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1877 по 1884
Место жительства
С 1884 по 1891
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1891 по 1905
Место жительства
С 1905
Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
02.03.1915
Место жительства
По 1915