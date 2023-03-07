Казин Федор Нилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казин Федор Нилович

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Место рождения

Байтеряково, Бетьковская волость, Лаишевский уезд

Дата рождения

14.07.1857

Дата смерти

02.03.1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Байтеряково, Бетьковская волость, Лаишевский уезд
Место жительства
С 1877 по 1884
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1884 по 1891
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1891 по 1905
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1905
Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
02.03.1915
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1915
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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