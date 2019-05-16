Прудникова (Ким) Алла Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1937
Дата смерти16.05.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1937
Отец: не указан
Мать: Цой Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
21.07.1962
Дочь: Буркина Галина Викторовна
Отец ребёнка: Прудников Виктор Петрович
Рождение ребёнка
30.08.1964
Дочь: Нагаева Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Прудников Виктор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лагунова Марина Викторовна
Отец ребёнка: Прудников Виктор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.05.2019