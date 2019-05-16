Прудникова (Ким) Алла Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прудникова (Ким) Алла Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1937

Дата смерти

16.05.2019

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1937

Отец: не указан

Мать: Цой Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
21.07.1962

Дочь: Буркина Галина Викторовна

Отец ребёнка: Прудников Виктор Петрович

Рождение ребёнка
30.08.1964

Дочь: Нагаева Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Прудников Виктор Петрович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лагунова Марина Викторовна

Отец ребёнка: Прудников Виктор Петрович

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прудников Виктор Петрович

Смерть
16.05.2019
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