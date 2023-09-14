Тлябалдиев Абду Кадыр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тлябалдиев Абду Кадыр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: Марьям??

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Тлябалдиев Абду-Жапар Кадырович

Мать ребёнка: ?

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
06.10.1926

Дочь: Раиса Кадыровна

Мать ребёнка: Анастасия Федоровна

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
03.02.1928

Дочь: Любовь Кадыровна

Мать ребёнка: Анастасия Федоровна

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Тлябалдиев Кахар Кадырович

Мать ребёнка: Анастасия Федоровна

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Похороны
Неизвестно
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