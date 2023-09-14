Тлябалдиев Абду Кадыр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Мать: Марьям??
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Тлябалдиев Абду-Жапар Кадырович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
06.10.1926
Дочь: Раиса Кадыровна
Мать ребёнка: Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
03.02.1928
Дочь: Любовь Кадыровна
Мать ребёнка: Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Тлябалдиев Кахар Кадырович
Мать ребёнка: Анастасия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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