Пеньков Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1931 по 1934
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1994