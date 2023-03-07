Пеньков Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пеньков Алексей Иванович

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Место рождения

Теренино, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Теренино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1931 по 1934
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1994
Тула, город Тула, Тульская область
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